Басурин: ВСУ потеряли возможность уйти из Северодонецка и скоро сдадутся в плен

После того, как украинские боевики взорвали последний мост в направлении Лисичанска, им остаётся или сдаться, или умереть, заявил представитель НР ДНР Басурин.

Все дороги из Северодонецка заблокированы союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР. Последнюю возможность отступить уничтожили сами националисты, подорвав мост на Лисичанск, рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он заверил, что только уничтоженный Пролетарский мост связывал гарнизон Северодонецка с тылами, но сейчас последняя возможность ВСУ отступить утрачена.

"У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет", — заверил Басурин.

Ранее печальной о печальной участи оставшихся в Северодонецке украинских солдат и наёмников предупреждал высокопоставленный представитель Пентагона. Он отметил в интервью американским СМИ, что зачистка города займёт у российской армии не более семи дней.