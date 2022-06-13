Солдат ВСУ рассказал, как их наказывают: "Забирают 80% зарплаты"

Командиры Вооружённых сил Украины забирают 80 процентов заработной платы солдат в Донбассе.

Их так наказывают за употребление психоактивных веществ, однако не увольняют из ВСУ, чтобы не лишиться заработка, сообщило РИА Новости со ссылкой на боевика 92 бригады украинской армии Василия Ковальчука.

"Изначально, как я пришел, я видел, что "сидят" и сам подсел на траву, на марихуану тоже, в армии. Были командиры выше, которые говорили: "никому об этом не рассказывай". Они пытались это пресекать, но пресекали зарплатой. Например, ты должен получить 10 тысяч гривен (примерно 20 тыс. руб. — Прим. ред.), а получаешь две, а остальное либо отдашь им на руки, либо спишут и вообще эти деньги тебе на карточку на поступают", — сообщил бандеровец.

Он отметил, что командование специально не увольняло провинившихся, чтобы не лишаться заработка.

"Им было выгоднее так, чтоб человек получил зарплату и отдал им, все упиралось в это", — подытожил солдат ВСУ.