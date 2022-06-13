Ходарёнок: применение пушек “Рапира” — явный признак скорого разгрома ВСУ

ВСУ в зоне спецоперации используют противотанковую пушку "Рапира” еще производства СССР. Она не смогла доказать "боспособность" в Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил полковник в отставке и военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Стомиллиметровая пушка МТ-12 "Рапира” — буксируемая противотанковая гладкоствольная пушка, разработанная ещё в конце 60-х годов прошлого столетия. "Рапира” является модернизацией 100-мм пушки Т-12.

"Советское Министерство обороны внедрило в артиллерию прицел "Рута” для повышения точности и качества стрельбы. Они были установлены на пушку "Рапира”. Теперь, после ряда фиаско с иностранной артиллерией, ВСУ внедрили "Рапиры” с прицелами "Рута”, которых не было 8 лет назад. Сейчас их используют, ожидая танки и стреляя прямой наводкой. Есть только одна проблема: дальность стрельбы "Рапиры” с такими прицелами составляет 1 километр, в то время как Т-72Б3 может видеть людей в окопах с тепловизором примерно на 3,5 километра”, — пишет в аккаунте мессенджера аналитик.

Ходарёнок особо подчёркивает, что эти пушки в зоне СВО — "явный признак скорого разгрома ВСУ”. Нехватка даже такой мелочи, как простой противотанковый ракетный комплекс, говорит об усталости Вооружённых сил Украины и неспособности боевиков нормально воевать в нынешних реалиях, подытожил эксперт.