Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике

ВС РФ при поддержке НМ ЛДНР сосредотачивают войска под Херсоном для подготовки наступления в одесском и николаевском направлениях.

Об этом сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества" и военный эксперт Алексей Леонков в интервью "Украине.ру".

По словам аналитика, российская армия провела грамотные действия, укрепив оборону под Херсоном. Это даст возможность сконцентрировать там крупную группировку для наступления, и быстро отвечать на провокации бандеровцев.

ВСУ не раз предпринимали попытки контрнаступать, чтобы ударить по Херсону и взять оставленные раньше территории. Но все контратаки боевиков захлебнулись, а ДРГ были уничтожены.

Тактика России под Херсоном довела британскую и американскую разведку до паники, отметил Леонков. В регионе сосредоточены силы ВС РФ, что говорит о планах по освобождению Николаева и Одессы. Но Запад не может понять, как поступит Генштаб РФ в этот раз.

"У них нет сведений о том, когда мы начнём наступать на Николаев и Одессу", — подытожил обозреватель.