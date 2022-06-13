ВС РФ при поддержке НМ ЛДНР сосредотачивают войска под Херсоном для подготовки наступления в одесском и николаевском направлениях.
Об этом сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества" и военный эксперт Алексей Леонков в интервью "Украине.ру".
По словам аналитика, российская армия провела грамотные действия, укрепив оборону под Херсоном. Это даст возможность сконцентрировать там крупную группировку для наступления, и быстро отвечать на провокации бандеровцев.
ВСУ не раз предпринимали попытки контрнаступать, чтобы ударить по Херсону и взять оставленные раньше территории. Но все контратаки боевиков захлебнулись, а ДРГ были уничтожены.
Тактика России под Херсоном довела британскую и американскую разведку до паники, отметил Леонков. В регионе сосредоточены силы ВС РФ, что говорит о планах по освобождению Николаева и Одессы. Но Запад не может понять, как поступит Генштаб РФ в этот раз.
"У них нет сведений о том, когда мы начнём наступать на Николаев и Одессу", — подытожил обозреватель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором.