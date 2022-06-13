ВСУ в районе города Золотое оказались заблокированы союзными силами ВС РФ и ЛНР.
Бандеровцев обошли с запада, и теперь армия освобождения охватывает город с трёх сторон.
Гарнизон боевиков оказался заблокирован, поскольку отступление возможно лишь в одном направлении, но оно полностью простреливается Вооружёнными силами России, пишет Военное обозрение.
Отмечается что ВС РФ не надо даже закрывать образовавшийся "котёл". Ширина свободной части — 18 километров, а артиллерия российской армии простреливает её насквозь, и любая попытка прорваться закончится уничтожением националистов. Объединённые силы контролируют северное и южное направления.
Автотрасса, идущая от Золотого на город Лисичанск, тоже находится под огневым контролем Вооружённых сил Российской Федерации и подразделений Народной милиции ЛНР.
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