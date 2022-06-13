Вице-премьер Борисов заявил о "запоздалом" внедрении беспилотников в армии РФ

Вооружённые силы России "запоздали" с внедрением беспилотников, но сейчас армия оснащена всеми необходимыми типами таких аппаратов. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Думаю, что мы с опозданием занялись серьёзным внедрением беспилотных средств. Это объективно", — передаёт его слова РБК.

Борисов уточнил, что к широкомасштабному освоению беспилотных летательных технологий Россию подтолкнул вооружённый конфликт в Сирии. В настоящее время российская армия имеет на вооружении все типы беспилотников, в том числе ударные и разведывательные, заверил зампред правительства.

Он также добавил, что по своим параметрам отечественные беспилотники не уступают турецким Bayraktar.