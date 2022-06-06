Ветеран боевых действий оценил успехи ВС России в ходе спецоперации

Российские войска эффективно справляются с турецкими беспилотниками Bayraktar, находящимися на вооружении ВСУ, и в целом добились важных результатов в ходе спецоперации. Об этом Телеканалу "360" рассказал член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

"Мы уже нашли способы, как глушить сигнал Bayraktar, который он готов передавать, и как вносить помехи в то изображение, которое он им передаёт. И то, что стоит он дорого, говорит о серьёзности действий на данном направлении", — сказал эксперт.

Насонов также добавил, что вооружённые силы России могут очень скоро установить полный контроль над Славянском. По его мнению, это может произойти "довольно внезапно".