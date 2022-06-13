Пентагон призовёт союзников США продолжить военную поддержку Украины

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин призовет своих союзников продолжить военную поддержку Киева.

Об этом сообщает Белый дом.

Произойдет беседа с союзниками Вашингтона на этой неделе на встрече контактной группы по Украине, пишет РИА Новости.

"Министр обороны на текущей неделе будет находиться с визитом в Европе, где у него состоится новый раунд переговоров контактной группы по Украине. Он встретится с главами оборонных ведомств и начальниками генеральных штабов нескольких десятков стран, чтобы попросить их, в том числе, продолжать поставки военного снаряжения Украине", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Ранее Пентагон задумывался над тем, какие вооружения необходимы киевскому режиму в долгосрочной перспективе. Об этом сообщала первый заместитель главы Минобороны Соединённых Штатов Кэтлин Хикс.