Глава Министерства обороны США Ллойд Остин призовет своих союзников продолжить военную поддержку Киева.
Об этом сообщает Белый дом.
Произойдет беседа с союзниками Вашингтона на этой неделе на встрече контактной группы по Украине, пишет РИА Новости.
"Министр обороны на текущей неделе будет находиться с визитом в Европе, где у него состоится новый раунд переговоров контактной группы по Украине. Он встретится с главами оборонных ведомств и начальниками генеральных штабов нескольких десятков стран, чтобы попросить их, в том числе, продолжать поставки военного снаряжения Украине", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
Ранее Пентагон задумывался над тем, какие вооружения необходимы киевскому режиму в долгосрочной перспективе. Об этом сообщала первый заместитель главы Минобороны Соединённых Штатов Кэтлин Хикс.
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