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В ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США

Силовые структуры

Объединенные силы ВС РФ и ДНР под Авдеевкой уничтожили батарею поставленных Украине американских гаубиц M-777.

В ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы правительства ДНР Яна Гагина.

"Почти ежечасно идут артиллерийские дуэли. Наши вооружённые силы отвечают, это не безответный огонь, причем достаточно результативно уничтожают и артиллерийские установки, и установки залпового огня. В том числе среди уничтоженных есть и те самые "три топора", те самые "три семерки", поставленные из США. Есть подтверждение того, что среди уничтоженных батарей есть и батарея вот этих самых "три семерики", — заявил Гагин.

Вашингтон ранее поставил Киеву дальнобойные M-777 калибром 155 мм. Их бандеровцы уже использовали для обстрела городов, в том числе и Донецка, в результате чего погибло мирное население ДНР.

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Куратор: Александр Артамонов
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