В ДНР уничтожили батарею гаубиц M-777, поставленных из США

Объединенные силы ВС РФ и ДНР под Авдеевкой уничтожили батарею поставленных Украине американских гаубиц M-777.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы правительства ДНР Яна Гагина.

"Почти ежечасно идут артиллерийские дуэли. Наши вооружённые силы отвечают, это не безответный огонь, причем достаточно результативно уничтожают и артиллерийские установки, и установки залпового огня. В том числе среди уничтоженных есть и те самые "три топора", те самые "три семерки", поставленные из США. Есть подтверждение того, что среди уничтоженных батарей есть и батарея вот этих самых "три семерики", — заявил Гагин.

Вашингтон ранее поставил Киеву дальнобойные M-777 калибром 155 мм. Их бандеровцы уже использовали для обстрела городов, в том числе и Донецка, в результате чего погибло мирное население ДНР.