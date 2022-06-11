Объединенные силы ВС РФ и ДНР под Авдеевкой уничтожили батарею поставленных Украине американских гаубиц M-777.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы правительства ДНР Яна Гагина.
"Почти ежечасно идут артиллерийские дуэли. Наши вооружённые силы отвечают, это не безответный огонь, причем достаточно результативно уничтожают и артиллерийские установки, и установки залпового огня. В том числе среди уничтоженных есть и те самые "три топора", те самые "три семерки", поставленные из США. Есть подтверждение того, что среди уничтоженных батарей есть и батарея вот этих самых "три семерики", — заявил Гагин.
Вашингтон ранее поставил Киеву дальнобойные M-777 калибром 155 мм. Их бандеровцы уже использовали для обстрела городов, в том числе и Донецка, в результате чего погибло мирное население ДНР.
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