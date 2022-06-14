Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Отец марокканского наёмника: "Моего сына следует содержать как пленного бойца"
Кедми о призывах в США "уничтожить" РФ: нужно сломить хребет туземному режиму
Мирошник: освободить Лисичанск быстро не удастся
Вышедшие из бомбоубежищ завода “Азот” сообщили, что там сидит “полгорода”
Минобороны обнародовало кадры удара по новым целям с помощью "Искандеров"
Киев добивается срочной казни иностранных наёмников с помощью обстрелов Донецка
Пограничники Киргизии и Таджикистана открыли огонь с гранатомётов и миномётов
Захар Прилепин: Самое время присоединить Польшу к Белоруссии
France 24: Литва из-за страха перед Россией купила у Франции 18 гаубиц

Леонков: ВС РФ могут испытать на Украине боевой лазер "Задира"

Силовые структуры

В рамках специальной военной операции на Украине Россия может испытать боевой лазер "Задира". Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков: ВС РФ могут испытать на Украине боевой лазер "Задира"

По словам эксперта, сейчас на вооружении российской армии есть "Пересвет", который уничтожает электронные приборы разведки, высокоточного оружия.

"Пересвет" просто выжигает оптику, когда дотягивается до оружия, которое ею пользуется. То есть цифровая матрица перегружается и техника перестаёт работать, — пояснил Леонков.

Он отметил, что следующая ступень развития лазерного оружия — это комплекс "Задира", который способен уничтожать любые дроны, в том числе изготовленные без использования металла, тепловой энергией лазерного луча.

"Задира" — уже боевой лазер, который особенно хорош против беспилотников, сделанных из композитных материалов. Такой дрон не может увидеть радар, так как все детали в нём пластиковые, добавил эксперт.

По мнению Леонкова "Задиру" попробуют испытать на Украине в боевых условиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины

России придется занять Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области, чтобы получить "буфер" от переданного Украине дальнобойного западного оружия.

ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ
Силовые структуры
Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ
Силовые структуры
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Мир. Новости мира
Байден выдал новую версию о росте цен на бензин в США: Путин уже не виноват
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Силовые структуры
МО Украины: ВС РФ перешли Северский Донец и закрепились в Старом Салтове
Мир. Новости мира
В жилых домах Светлодарска обнаружены цеха по производству беспилотников для ВСУ
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Силовые структуры
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Последние материалы
Мирошник: освободить Лисичанск быстро не удастся
Вышедшие из бомбоубежищ завода “Азот” сообщили, что там сидит “полгорода”
Минобороны обнародовало кадры удара по новым целям с помощью "Искандеров"
Киев добивается срочной казни иностранных наёмников с помощью обстрелов Донецка
Леонков: ВС РФ могут испытать на Украине боевой лазер "Задира"
Пограничники Киргизии и Таджикистана открыли огонь с гранатомётов и миномётов
Захар Прилепин: Самое время присоединить Польшу к Белоруссии
France 24: Литва из-за страха перед Россией купила у Франции 18 гаубиц
Премьер Грузии Гарибашвили: Тбилиси больше Киева заслуживает место в ЕС
NYT: Киев продолжает давление на Запад, заявляя о нехватке оружия для ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников