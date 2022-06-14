Леонков: ВС РФ могут испытать на Украине боевой лазер "Задира"

В рамках специальной военной операции на Украине Россия может испытать боевой лазер "Задира". Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По словам эксперта, сейчас на вооружении российской армии есть "Пересвет", который уничтожает электронные приборы разведки, высокоточного оружия.

"Пересвет" просто выжигает оптику, когда дотягивается до оружия, которое ею пользуется. То есть цифровая матрица перегружается и техника перестаёт работать, — пояснил Леонков.

Он отметил, что следующая ступень развития лазерного оружия — это комплекс "Задира", который способен уничтожать любые дроны, в том числе изготовленные без использования металла, тепловой энергией лазерного луча.

"Задира" — уже боевой лазер, который особенно хорош против беспилотников, сделанных из композитных материалов. Такой дрон не может увидеть радар, так как все детали в нём пластиковые, добавил эксперт.

По мнению Леонкова "Задиру" попробуют испытать на Украине в боевых условиях.