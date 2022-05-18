Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что армия России применила во время спецоперации на Украине новые боевые лазерные комплексы "Задира".
Он рассказал, что если состоящие на вооружении лазерные комплексы "Пересвет" ослепляют системы противника, то новые комплексы "Задира" наносят тепловое поражение вражеской технике, "прожигая" её. По словам Борисова, лазер способен на расстоянии пяти километров за пять секунд сжигать беспилотные летательные аппараты. Использование такого вооружение позволяет не расходовать ракеты ЗРП "Панцирь" и ЗРК "Тор", которые стоят довольно дорого.
Ранее Борисов сказал, что Вооружённым силам РФ не грозит истощение запасов высокоточных ракет, поскольку российский оборонно-промышленный комплекс обеспечивает ими армию в полном объёме. Таким образом, вице-премьер развеял миф Запада о том, что Россия скоро кончатся запасы ракет. Борисов подчеркнул, что России хватит боеприпасов для выполнения всех целей спецоперации.
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