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Генштаб Украины: ВС РФ проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении

Силовые структуры

В очередной сводке украинского Генштаба сообщается, что российские войска осуществили штурмовые действия на Бахмутском направлении и добились значительных успехов.

Под контроль союзных сил России и республиканской Народной милиции перешли населённые пункты Мироновка и Роты. После этого российские войска продолжили продвижение и вошли в село Бахмутском районе Возрождение.

"Российские войска ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении по линии Возрождение-Вершина", — отмечается в сводке ГШ ВСУ.

Также в Генштабе признали, что ВС РФ укрепили позиции на Южнобугском направлении, а именно в Херсонской и Николаевской областях.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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