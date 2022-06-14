Генштаб Украины: ВС РФ проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении

В очередной сводке украинского Генштаба сообщается, что российские войска осуществили штурмовые действия на Бахмутском направлении и добились значительных успехов.

Под контроль союзных сил России и республиканской Народной милиции перешли населённые пункты Мироновка и Роты. После этого российские войска продолжили продвижение и вошли в село Бахмутском районе Возрождение.

"Российские войска ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении по линии Возрождение-Вершина", — отмечается в сводке ГШ ВСУ.

Также в Генштабе признали, что ВС РФ укрепили позиции на Южнобугском направлении, а именно в Херсонской и Николаевской областях.