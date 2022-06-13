Подразделения ВСУ потерпели поражение к востоку от Харькова в ходе боевых действий с российскими войсками, в результате чего ВС РФ продвинулись в районе населённого пункта Старый Салтов.
Представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник признал, что российская армия добилась успеха на правом берегу Северского Донца и вошла в посёлок городского типа в Волчанском районе Харьковской области.
Также союзные силы России и республиканской Народной милиции взяли под контроль населённые пункты Роты и Мироновка на Светлодарском направлении. Теперь к северному берегу водохранилища Углегорской ТЭС, где засели несколько подразделений ВСУ, открылся выход для союзных войск.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором.