МО Украины: ВС РФ перешли Северский Донец и закрепились в Старом Салтове

Подразделения ВСУ потерпели поражение к востоку от Харькова в ходе боевых действий с российскими войсками, в результате чего ВС РФ продвинулись в районе населённого пункта Старый Салтов.

Представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник признал, что российская армия добилась успеха на правом берегу Северского Донца и вошла в посёлок городского типа в Волчанском районе Харьковской области.

Также союзные силы России и республиканской Народной милиции взяли под контроль населённые пункты Роты и Мироновка на Светлодарском направлении. Теперь к северному берегу водохранилища Углегорской ТЭС, где засели несколько подразделений ВСУ, открылся выход для союзных войск.