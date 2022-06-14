Бойцы ДНР и РФ регулярно находят на территории мариупольского завода "Азовсталь" украинских националистов, которые не сдались в плен.
По информации ТАСС, военные почти каждый день выводят с комбината по одному-два боевика из батальона "Азов"*. Источник издания отметил, что все националисты будут содержаться в СИЗО после допроса и предъявления обвинений.
"Всех обнаруженных на заводе бойцов проверят на совершение противоправных действий в рамках уголовных дел, которые были возбуждены в их отношении", — сказал он.
Источник подчеркнул: военнослужащие ДНР и России продолжают разминирование и зачистку катакомб на территории металлургического комбината.
Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили в промышленной зоне "Азовстали" части бронежилетов производства ФРГ.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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