На "Азовстали" обнаружены части бронежилетов производства Германии

Элементы бронежилетов производства ФРГ обнаружили в промышленной зоне завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Найдено это на месте расположения националистов "Азова"*, сообщает РИА Новости.

Запад давно поставляет оружие и снаряжение ВСУ, но оно не было предназначено для нацбатов. Американский конгресс в 2015 году даже запретил финансировать нацистов полка "Азов"*.

Обнаруженная деталь бронежилета — это противоосколочный наплечник немецкого производства. Рядом нашли шевроны нацформирования, форменные футболки, шапки с маркировкой батальона и прочие элементы экипировки.

Ранее на металлургическом комбинате Мариуполя нашли множество образцов оружия, боеприпасов и снаряжения стран НАТО. К примеру, тут найден переносной ЗРК "Стингер", коллиматорный прицел, гранатометы NLAW, предметы военно-полевой медицины и пр. Большую часть амуниции украинские боевики перед сдачей в плен уничтожили.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.