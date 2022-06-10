Элементы бронежилетов производства ФРГ обнаружили в промышленной зоне завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Найдено это на месте расположения националистов "Азова"*, сообщает РИА Новости.
Запад давно поставляет оружие и снаряжение ВСУ, но оно не было предназначено для нацбатов. Американский конгресс в 2015 году даже запретил финансировать нацистов полка "Азов"*.
Обнаруженная деталь бронежилета — это противоосколочный наплечник немецкого производства. Рядом нашли шевроны нацформирования, форменные футболки, шапки с маркировкой батальона и прочие элементы экипировки.
Ранее на металлургическом комбинате Мариуполя нашли множество образцов оружия, боеприпасов и снаряжения стран НАТО. К примеру, тут найден переносной ЗРК "Стингер", коллиматорный прицел, гранатометы NLAW, предметы военно-полевой медицины и пр. Большую часть амуниции украинские боевики перед сдачей в плен уничтожили.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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