Власти Тайваня предупредили, что имеют ракету, способную ударить по Пекину

Китай должен хорошо подумать, прежде чем вторгаться на Тайвань.

Об этом заявил глава Законодательного собрания Тайваня Юй Ши-кун.

По его словам, сверхзвуковая тайваньская крылатая ракета Yun Feng способна достичь Пекина. Так Тайвань ответил на серьезные предупреждения, сделанные военными чиновниками Китая своим коллегам из США, чтобы те "избегали" Тайваньского пролива, подчёркивая, что это — не международные воды.

Вашингтон вместе со странами-сателлитами не принимают претензий КНР на этот счет.

Председатель Заксобрания Тайваня подчеркнул, что сверхзвуковая ракета Yun Feng является оружием, от которого Китай не сможет защититься. Он отметил растущее желание острова развивать и совершенствовать военно-промышленный комплекс, чтобы Тайвань мог надёжнее подготовиться к потенциальному конфликту с Пекином.

Юй Ши-кун напомнил, что их преимущество связано с опасностями проливов. Китайским ВС для атаки острова нужно будет пересечь Тайваньский пролив, что повлечёт потери.