Fox News: Китай одним шагом может оставить США без нового оружия

Борьба за редкоземельные минералы — один из аспектов обостряющейся конкуренции между КНР и Соединёнными Штатами.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Речь идёт о минералах, которые непосредственно участвуют в производстве большей части изделий электронной сферы. А они, в свою очередь, необходимы для создания оружия, в том числе, самолётов F-35, танков M1Abrams и ракет "земля-воздух".

"Китай контролирует почти 90 процентов мировых поставок редкоземельных минералов… Если цепочка поставок этих минералов выйдет из строя, самолёты перестанут летать, танки остановятся, а у военных США могут возникнуть проблемы со связью", — пишет Fox News.

Обозреватели телеканала отметили, что китайская монополия в сфере редкоземельных минералов угрожает национальной безопасности Штатов. В материале особо подчёркнуто, что компании США не могут нарастить добычу и обработку этих ресурсов из-за ограничений, которые введены в рамках борьбы с изменениями климата.

Сенатор, член Республиканской партии Том Коттон сказал в интервью каналу, что если Пекин решит ограничить доступ Вашингтон к минералам, то американских запасов, нужных для новых вооружений, не хватит и на год.