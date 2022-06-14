Ходаковский: ВСУ обстреливают мирное население, чтобы спровоцировать Россию

По мнению командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, украинские боевики обстреляли мирных жителей в Донбассе, чтобы втянуть западные страны в полномасштабную войну. Киевский режим пытается спровоцировать Россию на ответные действия, совершая подобные преступления.

"Провоцируя нас на ответную реакцию, а параллельно рассказывая, что это мы сами себя обстреливаем, нелюди добиваются сочувствия и помощи. Они хотят втянуть Запад в полноценную войну и довести ситуацию до высшей точки кипения", — заявил Ходаковский.

Комбат подчёркивает, что ракетные системы залпового огня (РСЗО), из которых ВСУ обстреливают города, в Киев направила Чехия. Таким образом, по мнению Ходаковского, западные страны принимают активное участие в украинском конфликте.

"Майдан родом оттуда, и все последствия — родом оттуда", — написал он в социальных сетях.