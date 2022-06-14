Украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" посёлок Красный Партизан в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" по посёлку Красный Партизан в Донецкой Народной Республике.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрелы со стороны ВСУ начались во вторник, 14 июня, с 07:00 (время совпадает с московским).

"Зафиксированы обстрелы по направлениям: населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Красный Партизан. Выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — сообщает представительство.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что украинская армия в 07:30 выпустила 10 снарядов по населённому пункту Гольмовский, в 07:40 — восемь снарядов по Петровскому району Донецка.

13 июня Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ с 2015 года. Больше всего от действий украинских боевиков пострадали Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы города.