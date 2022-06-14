Заградотряд расстрелял 32 солдата ВСУ, пытавшихся сложить оружие

В последние недели в районах СВО участились инциденты с расстрелом военных ВСУ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Около Новомихайловки (ДНР) военнослужащие 25 батальона 54 украинской мехбригады решили сдаться в плен и с белыми флагами стали продвигаться к позициям ВС РФ. Однако прибывшие на БТР боевики заградотряда неонацистов открыли по ним огонь в спину.

Погибло 32 солдата ВСУ, сообщает ведомство.

Минобороны России заявило, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военных в спину националистическими формированиями. Расстреливают тех, кто пытается сложить оружие и сдаться в плен Армии России.