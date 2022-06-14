В последние недели в районах СВО участились инциденты с расстрелом военных ВСУ.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Около Новомихайловки (ДНР) военнослужащие 25 батальона 54 украинской мехбригады решили сдаться в плен и с белыми флагами стали продвигаться к позициям ВС РФ. Однако прибывшие на БТР боевики заградотряда неонацистов открыли по ним огонь в спину.
Погибло 32 солдата ВСУ, сообщает ведомство.
Минобороны России заявило, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военных в спину националистическими формированиями. Расстреливают тех, кто пытается сложить оружие и сдаться в плен Армии России.
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ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.