Вассерман: ракеты "Кинжал" мгновенно остановили НАТО от ввода войск на Украину

Депутат Госдумы РФ, эрудит и политический эксперт Анатолий Вассерман объяснил, что моментально остановило НАТО от ввода войск на Украину.

В Альянсе прекратили обсуждать свой ввод войск в Незалежную сразу после того, как ВС РФ применили в спецоперации гиперзвуковую ракету "Кинжал", уверен аналитик.

Против государства, обладающим таким вооружением, воевать весьма опасно. И если в НАТО и раньше понимали, что ввязываться в военное противостояние для них рискованно, то сейчас эта тема вообще ушла из обсуждения, отметил Вассерман.

Депутат ГД РФ подчеркнул, что сил у России хватит, чтобы остановить любого противника. По его словам, Украина сейчас опасна и для самой себя, и для других стран. Москва не будет бросать русских граждан Украины на произвол судьбы, подытожил эксперт.