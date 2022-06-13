Российская спецоперация на Украине обнажила слабость и раскол в "щите" НАТО.
Об этом сообщает издание The Guardian.
По мнению обозревателя Саймона Тисдалла, Альянс представляет собой менее могущественный и организованный союз, чем хочет казаться. Как подчеркивает автор, очень нереалистично ждать полного единодушия в таком крупном объединении.
"Тот факт, что каждый член НАТО имеет равное право голоса, когда с точки зрения военной мощи они до абсурда не равны, препятствует быстрому и смелому принятию решений", — цитирует журналиста РИА Новости.
Члены военного блока сильно зависят от США, без согласия которых ничего не происходит и за чьей спиной "прячутся отстающие, отказываясь платить за дорогу", пишет Тисдалл.
Он отмечает, что штабы командования разбросаны по трём странам: Италии, США и Нидерландам, а главный генерал находится в Бельгии. Поэтому нет оперативной совместимости всех систем.
Издание подчеркнуло, что в случае продолжения СВО на Украине, уязвимости Альянса станут еще очевиднее.
"А что, если щит НАТО сломан?" — задаёт риторический вопрос Тисдалл и отмечает, что ответит за это Украина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором.