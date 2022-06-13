The Guardian: Россия сломала щит НАТО, а ответит Украина

Российская спецоперация на Украине обнажила слабость и раскол в "щите" НАТО.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По мнению обозревателя Саймона Тисдалла, Альянс представляет собой менее могущественный и организованный союз, чем хочет казаться. Как подчеркивает автор, очень нереалистично ждать полного единодушия в таком крупном объединении.

"Тот факт, что каждый член НАТО имеет равное право голоса, когда с точки зрения военной мощи они до абсурда не равны, препятствует быстрому и смелому принятию решений", — цитирует журналиста РИА Новости.

Члены военного блока сильно зависят от США, без согласия которых ничего не происходит и за чьей спиной "прячутся отстающие, отказываясь платить за дорогу", пишет Тисдалл.

Он отмечает, что штабы командования разбросаны по трём странам: Италии, США и Нидерландам, а главный генерал находится в Бельгии. Поэтому нет оперативной совместимости всех систем.

Издание подчеркнуло, что в случае продолжения СВО на Украине, уязвимости Альянса станут еще очевиднее.

"А что, если щит НАТО сломан?" — задаёт риторический вопрос Тисдалл и отмечает, что ответит за это Украина.