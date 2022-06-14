Подоляка: у боевиков ВСУ с завода "Азот" осталось три выхода

У группировки ВСУ, заблокированной российскими военными на заводе "Азот" в Северодонецке, судя по всему, осталось три варианта. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт считает, что у боевиков, укрывающихся на "Азоте" всё "очень и очень плохо".

Похоже, они оказались окончательно окружены в какой-то части завода и полностью отрезаны от реки и связи с "большой землей", заметил аналитик.

Он предположил, что теперь у них есть три пути: сдаться, как "Азов"* в Мариуполе, умереть за Зеленского или идти на прорыв.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ запросили гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с завода "Азот". Военные готовы такой коридор предоставить.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.