У группировки ВСУ, заблокированной российскими военными на заводе "Азот" в Северодонецке, судя по всему, осталось три варианта. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.
Эксперт считает, что у боевиков, укрывающихся на "Азоте" всё "очень и очень плохо".
Похоже, они оказались окончательно окружены в какой-то части завода и полностью отрезаны от реки и связи с "большой землей", заметил аналитик.
Он предположил, что теперь у них есть три пути: сдаться, как "Азов"* в Мариуполе, умереть за Зеленского или идти на прорыв.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ запросили гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с завода "Азот". Военные готовы такой коридор предоставить.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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