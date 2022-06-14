Минобороны РФ: ВСУ просят гумкоридор для эвакуации гражданских с завода "Азот"

Минобороны РФ сообщает, что Киев попросил организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с завода "Азот" в Северодонецке.

Эвакуировать гражданских просят на подконтрольную киевскому режиму территорию в город Лисичанск.

ВС РФ заявили о готовности провести гумоперацию по эвакуации мирного населения с "Азота", но в северном направлении, в Сватово (ЛНР). Для этого 15 июня с 8.00 до 20.00 (по Москве) открывается гумкоридор, гарантируется безопасность.

"Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате "Азот", с 08:00 (мск) 15 июня 2022 года прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие", — сообщает МО РФ.

Готовность ВСУ к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов, отметили в ведомстве.