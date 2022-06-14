ВС РФ готовы эвакуировать гражданских с "Азота" в Северодонецке

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные согласились предоставить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения, находящегося на заводе "Азот" в городе Северодонецке.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаил Мизинцев, людей будут отправлять в город Сватово ЛНР.

"Для этого с 08.00 (мск) до 20.00 (мск) 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор в северном направлении", — отметил он.

Также он призвал украинских военных на это время прекратить боевые действия и сложить оружие с гарантией сохранения их жизней.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что предположительно на заводе "Азот" в городе Северодонецк украинские военные удерживают в заложниках порядка 500 мирных жителей.