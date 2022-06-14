Официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко заявил, что предположительно на заводе "Азот" в городе Северодонецк украинские военные удерживают в заложниках порядка 500 мирных жителей.
"Цифры варьируются от 300 до 500 человек и состояние у них крайне сложное, поскольку город давно находится в активной фазе боевых действий. Снабжение там, в городе, отсутствует. Регулярно производятся обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее он сообщил, что Вооружённые силы Украины не смогут эвакуировать гражданских, так как недавно они взорвали мост при отступлении. Украинские националисты, пояснил Марочко, отказываются отпускать их.
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