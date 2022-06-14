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Ющенко: прямые трансляции из зала суда ускорят денацификацию Украины

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Юрист Ярослав Ющенко считает, что процесс денацификации Украины существенно ускорится, если вести прямую трансляцию из зала суда о преступлениях украинских военных, слушая это из их уст.

Ющенко: прямые трансляции из зала суда ускорят денацификацию Украины

"Наиболее эффективным будет может быть даже прямая трансляция судебных заседаний в том числе на площадях, выставлять большие экраны. Постараться медийно подсветить эту процедуру, в том числе на западные страны и территории, которые пока что находятся под контролем Украины. Поверьте, решение, связанное с денацификацией Украины, будет идти семимильными шагами", — заключил он.

По словам юриста, мир должен узнать о преступлениях неонацистов услышав это от них самих.

Напомним, лидер РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является трагедий. По словам президента, у Москвы не было выбора, военную спецоперацию по принуждению к миру можно назвать необходимостью.  

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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