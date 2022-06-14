WP: ПТРК Javelin теряют эффективность на Украине из-за отсутствия техподдержки

У военных украинской армии возникают сложности с американскими ПТРК Javelin. Перевод инструкции к комплексам, который выдавал Google Translate, был некорректен, что приводило к невозможности их использования.

Кроме того, на самих "Джавелинах" не было даже телефонных номеров кол-центров, чтобы у бойцов была возможность связаться с техподдержкой для уточнения нюансов работы. Запасных батарей, учебных модулей у поставленных комплексов тоже нет, сообщает Washington Post. Если комплекс разряжается, то становится небоеспособным. То есть ПТРК на деле превращаются в одноразовое оружие.

В США признают, что Javelin практически невозможно применять из-за технических проблем.

"Украинцы даже не могут потренировать применение Javelin, так как не хватает рабочих батарей", — пишет Washington Post.