Российские танки могут уничтожать американские ПТРК Javelin, которые активно поставлялись Украине. Бронетехника ВС РФ, задействованная в военной спецоперации, оснащена средствами динамической защиты.
Система способна распознавать ракеты и уничтожать их на подлёте. Несмотря на то, что FGM-148 Javelin способны пробить броню самых новых и современных танков, при динамической защите они причинят им лишь лёгкие повреждения. Большой перерасход "Джавелинов", поставленных для ВСУ из стран Запада, связан именно с этим.
"Решетчатые экраны в совокупности с динамической противокумулятивной бронёй действительно способны отвести и перенаправить основной конус боеголовки, что потенциально позволяет сделать "нокаут" менее катастрофическим", -пишет издание Forbes.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором.