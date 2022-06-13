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Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ

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Российские танки могут уничтожать американские ПТРК Javelin, которые активно поставлялись Украине. Бронетехника ВС РФ, задействованная в военной спецоперации, оснащена средствами динамической защиты.

Система способна распознавать ракеты и уничтожать их на подлёте. Несмотря на то, что FGM-148 Javelin способны пробить броню самых новых и современных танков, при динамической защите они причинят им лишь лёгкие повреждения. Большой перерасход "Джавелинов", поставленных для ВСУ из стран Запада, связан именно с этим.

"Решетчатые экраны в совокупности с динамической противокумулятивной бронёй действительно способны отвести и перенаправить основной конус боеголовки, что потенциально позволяет сделать "нокаут" менее катастрофическим", -пишет издание Forbes.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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