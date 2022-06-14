Кадыров сообщил о полном освобождении Камышевахи в ЛНР

В ЛНР завершилось освобождение населённого пункта Камышеваха от формирований националистов Украины.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республики под грамотным командованием Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6 Казачьего полка зачистили все до последнего дома", — пишет лидер ЧР в своём аккаунте мессенджера.

Жители Камышевахи "могут вдохнуть полной грудью", потому что теперь они освобождены от украинской оккупации, отметил Кадыров.

Этот посёлок был важным укрепленным районом бандеровцев. Он располагается недалеко от города Попасная.