Стремоусов: обещания Киева вернуть Крым и ДНР — "Конвульсии фашистского режима"

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского "отвоевать" Крымский полуостров, вернуть Донбасс и "освободить" регионы южной части страны от российских военных, больше похожи на истерику, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, территории, освобождённые от фашистского режима, никогда не вернутся под управление Киева.

"Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Всё это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов", — пояснил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Стремоусов, говоря о Херсонской области, регион — исконно русская земля и вскоре вернётся в состав России. А Зеленский, в свою очередь, сам довёл Украину до того, что она перестала существовать как государство.