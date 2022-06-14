Президент Украины Владимир Зеленский вновь изменил своё мнение насчёт принадлежности Крымского полуострова и пообещал "отвоевать" территорию обратно у России. Лидер Незалежной заявил, что украинский флаг будет реять над городами региона.
Когда и как Зеленский намерен "отвоёвывать" Крым у России, он не уточнил.
"Украинский флаг снова будет развеваться над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. Конечно, мы освободим Крым", — заявил Зеленский.
Кроме прочего, по словам лидера Украины, скоро ВСУ придут и в Донецкую с Харьковской области.
"Скажите им, что украинская армия обязательно придёт!", — резюмировал президент Незалежной.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американского дипломата о том, что Зеленский смягчил риторику в отношении Крыма и даже "намекает" на то, что Украина может отказаться от претензий по полуострову.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.