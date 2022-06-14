Зеленский опять пообещал отвоевать Крым: украинский флаг будет над Ялтой

Президент Украины Владимир Зеленский вновь изменил своё мнение насчёт принадлежности Крымского полуострова и пообещал "отвоевать" территорию обратно у России. Лидер Незалежной заявил, что украинский флаг будет реять над городами региона.

Когда и как Зеленский намерен "отвоёвывать" Крым у России, он не уточнил.

"Украинский флаг снова будет развеваться над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. Конечно, мы освободим Крым", — заявил Зеленский.

Кроме прочего, по словам лидера Украины, скоро ВСУ придут и в Донецкую с Харьковской области.

"Скажите им, что украинская армия обязательно придёт!", — резюмировал президент Незалежной.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американского дипломата о том, что Зеленский смягчил риторику в отношении Крыма и даже "намекает" на то, что Украина может отказаться от претензий по полуострову.