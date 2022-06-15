CNN: ВСУ в некоторых случаях предпочитают не применять незнакомое оружие Запада

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в некоторых случаях предпочитают не применять "незнакомое" оружие, поставленное западными странами. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, иногда украинские солдаты используют коммерческие аналоги западной техники. В материале сказано, что ВСУ требуется много времени для перехода к применению западных комплексов, изготовленных по стандартам НАТО.

"Несмотря на получение сотен дронов Switchblade, некоторые подразделения ВСУ предпочитают работать с коммерческими дронами, оснащёнными взрывчаткой. Они более удобны в использовании", — сказал источник CNN.

Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена отметил, что американские специалисты стараются выяснить, как украинские военные расходуют западное оружие и боеприпасы.

Он подчеркнул: Киев не предоставляет Западу полноценные отчёты о дальнейшей судьбе иностранного оборудования на Украине, поэтому Вашингтон должен самостоятельно контролировать обстановку в ВСУ.