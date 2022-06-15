Процесс взятия городов в рамках специальной военной операции на Украине ускорили два условия. Так считает военный эксперт Константин Сивков.
Он отметил, что на полную зачистку Северодонецка вместе с промзоной понадобилось несколько дней, тогда как на решение похожей задачи в Мариуполе ушло два месяца.
По мнению аналитика, на скорость взятия городов повлияли изменения, которые произошли именно с Вооружёнными силами Украины. Во-первых, качественный состав ВСУ резко снизился. Во-вторых, моральный дух украинской армии сильно подорван.
Эти два фактора и создают благоприятные условия для проведения наступательных действий, полагает Сивков.
Процесс сдачи в плен пойдёт быстрее и интенсивнее, как только нам удастся замкнуть кольцо, заключил эксперт.
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что в рядах ВСУ участились случаи массового дезертирства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Глава киевского режима записал очередное видеообращение.