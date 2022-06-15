Сивков заявил о резком снижении качественного состава ВСУ

Процесс взятия городов в рамках специальной военной операции на Украине ускорили два условия. Так считает военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что на полную зачистку Северодонецка вместе с промзоной понадобилось несколько дней, тогда как на решение похожей задачи в Мариуполе ушло два месяца.

По мнению аналитика, на скорость взятия городов повлияли изменения, которые произошли именно с Вооружёнными силами Украины. Во-первых, качественный состав ВСУ резко снизился. Во-вторых, моральный дух украинской армии сильно подорван.

Эти два фактора и создают благоприятные условия для проведения наступательных действий, полагает Сивков.

Процесс сдачи в плен пойдёт быстрее и интенсивнее, как только нам удастся замкнуть кольцо, заключил эксперт.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что в рядах ВСУ участились случаи массового дезертирства.