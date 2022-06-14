Военкор Руденко: бойцы ВСУ начали массово дезертировать

Ситуация на линии фронта в ходе спецоперации на Украине меняется в лучшую сторону для союзных сил. Случаев дезертирства в рядах вооружённых формирований Украины становится всё больше. Такое мнение выразил военный журналист Андрей Руденко.

Бойцы ВСУ записывают одно за другим видео, где открыто заявляют, что не хотят воевать, и чтобы их бросали на убой. Больше не получается скрывать информацию о потерях, отметил военкор.

Он полагает, что переломный момент в спецоперации действительно наступил.

Украинские пленные сейчас, по сути, спасены "от их же безумного руководства", которое, снова тут же направит людей на убой, если их вернуть.

В рядах ВСУ началось массовое дезертирство, солдат, способных сражаться на передовой, не хватает. Поэтому их будут бросать как можно ближе к линии соприкосновения, считает репортёр.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики ВСУ стали более активно сдаваться в плен.