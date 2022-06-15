Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия готовит для ВСУ ловушку в Донбассе

Украинская армия рискует угодить в ловушку России в Донбассе. В этом случае у них останется всего два выхода из ситуации. Такое мнение высказал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье The Daily Reckoning, выдержки из которой приводит "ПолитРоссия".

Американский эксперт считает, что Россия демонстрирует эффективность в достижении целей, войска уверенно наступают, а ситуация в Донбассе складывается для Украины не так, как хотелось бы западным партнёрам Киева.

По мнению бывшего разведчика, армия РФ подготовила ловушку, в которую планомерно загоняет ВСУ. План этот состоит в том, чтобы отрезать украинские войска от доступа к Чёрному и Азовскому морям, а затем окружить крупные группировки, находящиеся за так называемой стеной контроля, которая проходит от Харькова до Херсона и Николаева.

После того, как окружение частей ВСУ завершится, для дальнейших манёвров у них останется всего два выхода, которые Киеву, скорее всего, не понравятся: сдаться в плен или быть уничтоженными, пояснил Рикардс.

По его оценкам, в ловушку могут попасть несколько тысяч солдат ВСУ. И после их разгрома Донбасс перейдет под контроль России практически полностью, заключил экс-советник ЦРУ.