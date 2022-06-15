Кива: НАТО и Запад в целом уже проиграли

Запад и НАТО в целом уже проиграли. Россия выстояла и теперь как каток сминает всё под собой. Такое мнение высказал экс-депутат Рады, оппозиционный политик Илья Кива.

Он считает, что западные санкции рассчитаны были на два месяца, а сегодня они уже уничтожают экономики европейских государств и самих США. А это ставит их в безвыходное положение, заставляющее "сливать" Украину, как в недавнем прошлом слили Афганистан.

Россия за три месяца перемолола на Украине боеспособную двухсоттысячную армию ВСУ и весь военный резерв Европы, сделав её беззащитной, перед почувствовавшим вкус крови и победы русским медведем, добавил политик. Он призвал также задуматься и страны Балтии, если ещё не поздно.

"Прелюдия закончилась и сейчас начинается игра Российской Федерации. Стоя аплодирую Путину и его стратегическому мышлению. Запад долгие годы готовил Украину как плацдарм для уничтожения России, а, оказалось, устроил себе капкан, который может оказаться для него смертельным", — заключил Кива.