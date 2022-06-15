Военкор Котенок: ВСУ собирают силы для прорыва в Донецк

ВС Украины накопили значительные силы на Андреевском направлении и могут попытаться прорваться в Донецк, предупредил российский военкор Юрий Котенок.

Сейчас принято недооценивать возможности украинской армии, но за этим могут последовать потери и ошибки, который будет трудно исправить, отметил журналист. По его мнению, рекордный массированный обстрел Донецка из ствольной артиллерии и РСЗО украинские боевики провели не просто так, ВСУ проверяют качество обороны.

"Противник не просто утюжит Донецк массированными обстрелами. Они проверяют там, где продавливается", — пишет Котенок.

По подсчетам военкора, украинская группировка на "авдеевском фасе" насчитывает до семи тысяч солдат, которые могут предпринять попытку прорыва в Донецк, чтобы захватить на окраинах города городскую застройку.

"Учитывая современные реалии войны, мультипликативный медийный эффект будет очень большим", — уверен журналист.