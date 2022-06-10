Киевский режим готовит крупную провокацию в День России. Будут обстреляны крупные города в тылу российской армии, а ВСУ начнут контратаку около Гуляйполя.
Владимир Зеленский и украинское военное командование хотят унизить руководство РФ в День России, сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на инсайдерский Telegram-канал. На 12 июня Киев запланировал проведение военной и информационной атак.
Артиллерийские обстрелы мирных городов должны показать, что Россия не способна защищать обычных людей на освобождённых территориях. По информации источников, будут обстреляны крупные населённые пункты в тылу союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР по всей линии соприкосновения. Одновременно с этим начнётся контратака около Угледара, Новосёлки и Гуляйполя.
Что касается информационной составляющей, в странах Евросоюза проведут митинги перед посольствами России.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.