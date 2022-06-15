360kuai назвало два недостатка ВСУ: нехватка пушек и внутренние конфликты

Самыми большими недостатками армии Украины являются две вещи: внутренние разногласия и нехватка пушек. Такое мнение высказал автор китайского издания 360kuai. Пересказ статьи представила "ПолитРоссия".

Обозреватель отмечает, что армия РФ продолжает уверенное и планомерное продвижение в Донбассе и освобождает населённые пункты один за другим. Но в то же время ВСУ всё больше скатываются в кризис, причины которого в недостаточном количестве артиллерии и внутренних конфликтах. Это два самых больших недостатка армии Украины, считает автор статьи.

Издание пишет, что сейчас украинские генералы не хотят выполнять приказы президента Владимира Зеленского, который требует взятия Северодонецка под контроль любой ценой.

Шансы на выполнение приказов политиков у военных были бы, если бы у них хватало артиллерийских установок, однако превосходство армии России в этом виде вооружений очевидно, что обрекает любую попытку ВСУ закрепиться в районе Северодонецка на провал и значительные потери, заключил китайский эксперт.