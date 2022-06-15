Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российский военный журналист Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации на Украине
Хазин: изначальный план США по Донбассу и Путину был в их уничтожении
TAC: Байден пожертвовал американским фермерством ради санкций против России
Арестович: пока Запад передаёт Украине 100 гаубиц, ВС РФ уже уничтожают 600
Михалков: "В Донбассе рождается новая Россия"
Советник ГШ ВСУ Штупун: украинские войска сдерживают противника в Северодонецке
Рогов: киевский режим никогда не вернёт контроль над Запорожской областью
Генерал армии США Кларк призвал НАТО вмешаться в СВО на Украине
Военкор Котенок: ВСУ собирают силы для прорыва в Донецк

360kuai назвало два недостатка ВСУ: нехватка пушек и внутренние конфликты

Силовые структуры

Самыми большими недостатками армии Украины являются две вещи: внутренние разногласия и нехватка пушек. Такое мнение высказал автор китайского издания 360kuai. Пересказ статьи представила "ПолитРоссия".

360kuai назвало два недостатка ВСУ: нехватка пушек и внутренние конфликты

Обозреватель отмечает, что армия РФ продолжает уверенное и планомерное продвижение в Донбассе и освобождает населённые пункты один за другим. Но в то же время ВСУ всё больше скатываются в кризис, причины которого в недостаточном количестве артиллерии и внутренних конфликтах. Это два самых больших недостатка армии Украины, считает автор статьи.

Издание пишет, что сейчас украинские генералы не хотят выполнять приказы президента Владимира Зеленского, который требует взятия Северодонецка под контроль любой ценой.

Шансы на выполнение приказов политиков у военных были бы, если бы у них хватало артиллерийских установок, однако превосходство армии России в этом виде вооружений очевидно, что обрекает любую попытку ВСУ закрепиться в районе Северодонецка на провал и значительные потери, заключил китайский эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе

Глава киевского режима записал очередное видеообращение.

Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Мир. Новости мира
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Силовые структуры
Массированным обстрелам ВСУ Донецка противопоставили станции "Пенициллин" ВС РФ
Любовь Степушова Грузия разоблачит "закулисные переговоры" по получению статуса кандидата в ЕС Любовь Степушова Людмила Черткова Украина фактически признала себя государством-террористом Людмила Черткова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Силовые структуры
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Яков Кедми: приказы по спецоперации на Украине кардинально изменились
Силовые структуры
Яков Кедми: приказы по спецоперации на Украине кардинально изменились
Последние материалы
Рогов: киевский режим никогда не вернёт контроль над Запорожской областью
Генерал армии США Кларк призвал НАТО вмешаться в СВО на Украине
Военкор Котенок: ВСУ собирают силы для прорыва в Донецк
Corriere: Европа встревожена разветвлённой тайной сетью "русофилов" в Италии
Арестович: в санкции не верю, а верю в простое набитие морды
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Курской области
Рано утром ВСУ нанесли ракетный удар по Ясиноватой из РСЗО БМ-21 "Град"
Кива: НАТО и Запад в целом уже проиграли
Ходаковский: ВСУ придерживаются простой тактики, отдавая малые населённые пункты
Кнутов: эвакуировать население Донецка придётся при появлении у ВСУ РСЗО из США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников