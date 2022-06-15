Третьяков: ВС РФ близки к уничтожению тех, кто принимает на Украине решения

От ударов по "центрам принятия решений" в Киеве российских военных сдерживает то, что в таком случае пострадает мирное население. Однако рано или поздно эта психологическая черта будет перейдена, так как обстрелы городов Донбасса невозможно терпеть бесконечно, считает политолог и медиаэксперт Виталий Третьяков.

Он заметил, что ответ наших военных зависит от того, есть ли у них возможность нанести точечные удары с минимизацией жертв среди мирного населения. Вероятно, пока не очень имеется, иначе бы это всё уже давно закончилось, предположил аналитик.

Удары по штабам и центрам принятия решений — это другое дело, добавил он.

Насколько можно понять, существовало негласное правило руководство Украины, каким бы оно не было отвратительным, пока не трогать, так как это станет переходом через некую политическую черту, пояснил Третьяков в беседе с изданием "Украина.ру".

По его мнению, военное руководство РФ приближается к тому, чтобы устранить точечными ударами лиц, принимающих решения на местах, прилегающих к Донецку.