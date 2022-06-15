Михалков: "В Донбассе рождается новая Россия"

Российский кинорежиссёр Никита Михалков считает, что в настоящее время в Донбассе образуется новая Россия.

"Мы сегодня живём в то время, когда реально рождается новая Россия. Там, в Донбассе, рождается новая Россия. Там рождается новая элита. И эти люди, Бог даст победы, вернуться домой и у них могут быть вопросы. Я хочу верить в то, что всем, кто по крайней мере находится в этом зале найдётся, что этим людям ответить", — приводит его слова RT.

Ранее сообщалось, что успехи армии РФ в Донбассе изменили отношение Запада к ситуации на Украине. США и их союзники готовы заставить Киев пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Москвой дипломатическими методами.