Российский кинорежиссёр Никита Михалков считает, что в настоящее время в Донбассе образуется новая Россия.
"Мы сегодня живём в то время, когда реально рождается новая Россия. Там, в Донбассе, рождается новая Россия. Там рождается новая элита. И эти люди, Бог даст победы, вернуться домой и у них могут быть вопросы. Я хочу верить в то, что всем, кто по крайней мере находится в этом зале найдётся, что этим людям ответить", — приводит его слова RT.
Ранее сообщалось, что успехи армии РФ в Донбассе изменили отношение Запада к ситуации на Украине. США и их союзники готовы заставить Киев пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Москвой дипломатическими методами.
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