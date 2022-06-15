Хазин объяснил изначальный план США по Донбассу и Путину

Хазин: изначальный план США по Донбассу и Путину был в их уничтожении

Украина должна была начать операцию по полной ликвидации республик Донбасса и главы РФ.

Экономист и политолог Михаил Хазин в интервью Дмитрию Пучкову рассказал об изначальном плане американцев в отношении Донбасса и Владимира Путина.

Сам Донбасс американцев абсолютно не волнует, уверен эксперт, их волнует Владимир Путин.

"У них имеется агентура, в том числе и в Кремле, и мы всё это видели на тот момент, когда обсуждалась спецоперация — просто видно было. Но вот этой агентуре нужен повод, чтобы можно было поднять народ" — говорит аналитик.

Их логика была такая — если российский президент не вмешивается, то Киев за 2-3 дня проводит "зачистку" территорий Республик. Начинаются массовые расстрелы сепаратистов.

"И если в этой ситуации Путин как бы не вмешивается, то они заваливают все наши СМИ вот этой информацией, а значит, переворот в Кремле под лозунгом "Путин всё слил", — рассказывает о версии неудавшегося замысла США Хазин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен