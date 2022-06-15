Кедми: поражение в Донбассе сломает моральный дух армии Украины

Поражение группировки ВСУ в Донбассе будет огромным нервным потрясением для всей украинской армии. Такое мнение высказал израильский политолог, военный эксперт Яков Кедми.

Он заметил, что боевики на "Азовстали" в Мариуполе сдались в плен не потому, что у них закончились боеприпасы и продукты. Как раз этого им ещё хватило бы надолго. Но они сломались морально, не выдержав колоссального огневого давления.

Точно также отступление из Донбасса может сломить дух армии Украины, считает эксперт.

Постоянные поражения, потери и отступление под непрерывным огнём российской артиллерии и атак с воздуха ломает любую армию, и этого они боятся, пояснил Кедми.

И им необходимо любое перемирие, чтобы остановить каток, который их перемалывает и в прямом смысле загоняет в землю. Поэтому и начинаются сейчас рассуждения о переговорах, добавил политолог.

"Уже кончились те разговоры о победе украинской армии и о поражении российской", — заключил аналитик.