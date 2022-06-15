В Минобороны РФ заявили об уничтожении иностранной техники в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что во время военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской федерации в Донбассе ликвидировали вооружения, которые ВСУ передали западные политики.

По информации российского военного ведомства, оружие находилось рядом с железнодорожными станциями Доброполье и Покровск Донецкой Народной Республики. Также армия нашей страны уничтожила технику возле станции Орловщина Днепропетровской области, сказал генерал-лейтенант. Он подчеркнул, что вооружения доставили для украинских солдат в Донбассе.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме "Вознесенск" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины", — добавил Конашенков в ходе брифинга.

Ранее в МО России сообщили о ликвидации ракетами "Калибр" склада боеприпасов НАТО во Львовской области.