Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что во время военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской федерации в Донбассе ликвидировали вооружения, которые ВСУ передали западные политики.
По информации российского военного ведомства, оружие находилось рядом с железнодорожными станциями Доброполье и Покровск Донецкой Народной Республики. Также армия нашей страны уничтожила технику возле станции Орловщина Днепропетровской области, сказал генерал-лейтенант. Он подчеркнул, что вооружения доставили для украинских солдат в Донбассе.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме "Вознесенск" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины", — добавил Конашенков в ходе брифинга.
Ранее в МО России сообщили о ликвидации ракетами "Калибр" склада боеприпасов НАТО во Львовской области.
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