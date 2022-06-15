ВС РФ ракетами "Калибр" уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации крылатыми ракетами "Калибр" ликвидировали склад с боеприпасами для гаубиц M777 США. По данным военного ведомства, он находился на территории Львовской области.

"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений", — сказал генерал-лейтенант во время брифинга.

Ранее журналисты The Guardian предупредили, что у Вашингтона и Евросоюза нет нужного Киеву количества оружия.