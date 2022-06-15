Кадыров: чеченский спецназ гонит украинских националистов через леса и поля ЛНР

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров обнародовал кадры боевых столкновений спецназа республики с украинскими националистами в ЛНР.

По его словам, чеченские спецподразделения под командованием Замида Чалаева продолжают гнать боевиков ВСУ через леса и поля Луганской Народной Республики.

"На этих кадрах вы можете увидеть, как бойцы спецполка догнали их между населёнными пунктами Горское и Золотое, да так, что дальше им уже не удалось никуда убежать", — прокомментировал Кадыров.

Он добавил, что военнослужащие из Чечни действуют "без лишней суеты, качественно и эффективно". Как пояснил политик, в этом и заключается успех чеченских подразделений в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Кадыров заявил о полной зачистке населённого пункта Камышеваха в ЛНР от украинских националистов. Глава Чечни подчеркнул, что местные жители освобождены от оккупации.