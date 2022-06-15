Руководитель Чечни Рамзан Кадыров обнародовал кадры боевых столкновений спецназа республики с украинскими националистами в ЛНР.
По его словам, чеченские спецподразделения под командованием Замида Чалаева продолжают гнать боевиков ВСУ через леса и поля Луганской Народной Республики.
"На этих кадрах вы можете увидеть, как бойцы спецполка догнали их между населёнными пунктами Горское и Золотое, да так, что дальше им уже не удалось никуда убежать", — прокомментировал Кадыров.
Он добавил, что военнослужащие из Чечни действуют "без лишней суеты, качественно и эффективно". Как пояснил политик, в этом и заключается успех чеченских подразделений в ходе спецоперации на Украине.
Ранее Кадыров заявил о полной зачистке населённого пункта Камышеваха в ЛНР от украинских националистов. Глава Чечни подчеркнул, что местные жители освобождены от оккупации.
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