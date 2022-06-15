ВС РФ удалось взять под контроль несколько населённых пунктов в Харьковской области, оставленных весной, однако в целом контрнаступление идёт тяжело. Об этом рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Причина медленного продвижения, по словам Стрелкова, кроется в отсутствии численного превосходства Вооружённых сил России над ВСУ. Преимущество российской армии на данном участке фронта есть только в военной технике.
"Сейчас под Харьковом российские войска сумели вновь освободить ряд относительно крупных населённых пунктов, которые были оставлены в апреле-мае. Сейчас идет контрнаступление российских войск. Но, к сожалению, российские войска не имеют превосходства над украинскими в живой силе, а имеют превосходство только в технике. Наступление идет очень медленно и тяжело", — сообщил Стрелков "Национальной Службе Новостей".
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