Стрелков: контрнаступление ВС РФ в Харьковской области идёт медленно и тяжело

ВС РФ удалось взять под контроль несколько населённых пунктов в Харьковской области, оставленных весной, однако в целом контрнаступление идёт тяжело. Об этом рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Причина медленного продвижения, по словам Стрелкова, кроется в отсутствии численного превосходства Вооружённых сил России над ВСУ. Преимущество российской армии на данном участке фронта есть только в военной технике.

"Сейчас под Харьковом российские войска сумели вновь освободить ряд относительно крупных населённых пунктов, которые были оставлены в апреле-мае. Сейчас идет контрнаступление российских войск. Но, к сожалению, российские войска не имеют превосходства над украинскими в живой силе, а имеют превосходство только в технике. Наступление идет очень медленно и тяжело", — сообщил Стрелков "Национальной Службе Новостей".