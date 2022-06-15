Bloomberg: в пакет военной помощи США для Киева войдут ракеты "Harpoon"

Вашингтон планирует выделить Киеву очередной пакет военной помощи на сумму более 650 млн долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, в новый пакет впервые могут войти американские противокорабельные ракеты "Harpoon".

Пакет США также включает 320 млн долларов на безопасные радиостанции и соответствующее оборудование, 55 млн долларов на тепловизионную оптику ночного видения и 160 млн долларов на обучение, сказал Bloomberg один из источников.

"Последствия конфликта приводят к резкому росту цен на бензин и продукты питания, что является горьким политическим препятствием для Джо Байдена, направляющегося на промежуточные выборы этой осенью", — отмечает агентство.