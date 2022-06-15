Вашингтон планирует выделить Киеву очередной пакет военной помощи на сумму более 650 млн долларов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По информации издания, в новый пакет впервые могут войти американские противокорабельные ракеты "Harpoon".
Пакет США также включает 320 млн долларов на безопасные радиостанции и соответствующее оборудование, 55 млн долларов на тепловизионную оптику ночного видения и 160 млн долларов на обучение, сказал Bloomberg один из источников.
"Последствия конфликта приводят к резкому росту цен на бензин и продукты питания, что является горьким политическим препятствием для Джо Байдена, направляющегося на промежуточные выборы этой осенью", — отмечает агентство.
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