Постпред США при НАТО: требования Киева о поставках оружия постоянно меняются

Страны альянса НАТО пытаются приспособиться к украинским требованиям о поставках дополнительного вооружения. Но эти требования постоянно меняются.

Об этом сообщила постпред Соединённых Штатов при НАТО Джулианн Смит.

"Мы слышим от них напрямую почти ежедневно об их потребностях, в которых, как они считают, они нуждаются. Это меняющийся список", — цитирует ТАСС слова постоянного представителя США.

Из Киева в разное время поступала информация о необходимости поставок боеприпасов, тяжёлой ракетной артиллерии, ПВО и бронемашин, заявила на брифинге в Брюсселе Смит.

Вашингтон с партнёрами пытаются "поставлять вооружение настолько быстро, насколько это в человеческих силах", отметила постпред.