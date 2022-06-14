Страны альянса НАТО пытаются приспособиться к украинским требованиям о поставках дополнительного вооружения. Но эти требования постоянно меняются.
Об этом сообщила постпред Соединённых Штатов при НАТО Джулианн Смит.
"Мы слышим от них напрямую почти ежедневно об их потребностях, в которых, как они считают, они нуждаются. Это меняющийся список", — цитирует ТАСС слова постоянного представителя США.
Из Киева в разное время поступала информация о необходимости поставок боеприпасов, тяжёлой ракетной артиллерии, ПВО и бронемашин, заявила на брифинге в Брюсселе Смит.
Вашингтон с партнёрами пытаются "поставлять вооружение настолько быстро, насколько это в человеческих силах", отметила постпред.
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